معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريًّا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن معرفة التعافي من فيروس كورونا الجديد لا تتطلب فحصًا مخبريًّا.

وأضافت الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه لإثبات التعافي من فيروس كورونا، يكون الشخص قد أنهى 10 أيام من العزل المنزلي، ولا يوجد لديه أعراض (حرارة، كحة، ضيق تنفس) في آخر 3 أيام.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1702) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (280143) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (23687) حالة، من بينها (1644) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (307479) حالة، توفي منهم (3649) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1109) حالات، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 65، المدينة المنورة 61، جازان 57، جدة 52، حائل 40، الرياض 40، القنفذة 38، بيش 35.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:





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