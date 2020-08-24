المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، يوم أمس الأحد، في تصريحات خاصة إلى قناة “العربية”: إن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة.

وكان المسماري قد قال: إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تمت كتابتها في عاصمة أخرى، مضيفًا أنها مبادرة لذر الرماد في العيون وللتسويق الإعلامي فقط. وأشار إلى أنه تم رصد سفن حربية تركية متجهة إلى سرت.

وفي حديث سابق قبل أيام، أعلن المسماري أن سرت والجفرة ليستا منطقتين منزوعتي السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتًا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها “للغزو التركي”.

وكان السراج أعلن، الجمعة، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كافة الأراضي الليبية.

وأوضح في بيان صادر عن المجلس أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”. كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.





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