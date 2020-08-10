معلومات عن فيروس بونيا .. ينقله القراد ويمكنه التحول لوباء قاتل

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل مجابهة كورونا تطل أنباء انتشار فيروس بونيا في إحدى المدن الصينية ما رفع حجم المخاوف من تحوله إلى وباء أسوة بما حدث مع كوفيد-19 الذي ترجح معظم التفسيرات أنه ظهر في سووق مأكولات شعبية في ووهان الصينية.

ما هو فيروس بونيا ؟

هو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق حشرة القراد ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية وتم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين

أعراض فيروس بونيا

من بين أعراض فيروس بونيا ما يلي:

الحمى الشديدة مع متلازمة قلة الصفيحات (SFTS)، وهو مصطلح طبي يصف انخفاض الصفيحات في الدم، ما قد يكون مميتًا إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا، وفقًا لخبراء الأمراض المعدية.

ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس، التعب والحمى والطفح الجلدي.

ظهور الفيروس في الصين

وقبل أيام تم رصد ظهور الفيروس في الصين، وتسبب في وفاة سبعة أشخاص، لكن يُعتقد أن أحدث انتشار للوباء بدأ في أبريل، مع عشرات الحالات في مقاطعتي جيانغسو وآنهوي.

وأصيبت مزارعة شاي تبلغ من العمر 65 عامًا في جيانغسو مؤخرًا بحمى تصل إلى 40 درجة مئوية وسعال مستمر وتم تشخيص حالتها بمتلازمة قلة الصفيحات، وهي الحالة 37 المؤكدة في مستشفى المقاطعة.

وقبل ثلاث سنوات، أصيب 16 شخصًا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض. وأفادت التقارير أن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة.

وأفادت التقارير أن الفيروس الذي ينتقل عن طريق القراد يمكن أن يتسبب في وباء محلي ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان (CDC)، فإن معدل الوفيات بفيروس بونيا الجديد يبلغ 10%.



