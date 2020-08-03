معلومات عن نجوم الهلال والنصر قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

تنتظر الجماهير السعودية، العاشقة لكرة القدم، ديربي الهلال والنصر المثير الذي ينطلق بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكانت جائحة فيروس كورونا، تسببت في تعليق مباريات الدوري في منتصف مارس الماضي، قبل أن تعود بعد غياب دام لـ أكثر من 3 أشهر، كما أن الجائحة تسببت أيضًا في خفض القيمة التسويقية للاعبي الهلال والنصر.

ولكن رغم انتشار كورونا، إلا أن القيمة التسويقية للاعبي النصر أعلى من لاعبي الهلال، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبي النصر إلى 43 مليون يورو وفقًا لـ موقع Transfer Market، كما أن البرازيلي جوليانو هو الأعلى من حيث القيمة المالية بالنصر حيث تصل قيمته إلى 11 مليون يورو.

أما القيمة التسويقية للاعبي الهلال فتصل إلى 42 مليون يورو، كما أن البيروفي أندري كاريلو هو الأعلى من حيث القيمة المالية في الزعيم حيث تصل قيمته إلى 7 ملايين يورو.

الأقل قيمة ماليًا في فريقي الهلال والنصر

ويعد الأقل قيمة ماليًا في النصر هو المدافع الشاب عبدالإله العمري برصيد 25 ألف يورو، بينما الأقل قيمة ماليًا في الهلال هو الحارس الشاب نواف الغامدي برصيد 25 ألف يورو أيضًا.

وتعود مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الغد الثلاثاء للدوران، وذلك بعد أن عُلقت المسابقة لمدة زادت عن 3 أشهر، نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وتُقام غدًا خمس مباريات في الدوري وهم “الفتح ضد الفيحاء، أبها ضد الاتحاد، الرائد ضد ضمك، الفيصلي ضد التعاون، الأهلي ضد الحزم”.

ديربي الهلال والنصر الأبرز في الجولة الـ23

ويُعد لقاء النصر ضد الهلال الأبرز في الجولة الثالثة والعشرين في بطولة الدوري، حيث ستُحدد نتيجة هذا الديربي بطل دوري 2019/2020 بين كبيري الرياض. وفي وقت سابق، ذكر الموقع الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الرابطة يشمل كافة الإجراءات والاحتياطات الاحترازية التي ستُطبّق خلال الـ64 مباراة المتبقية في الموسم الكروي 2019/2020. وأكدت الرابطة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية منذ لحظة وصول اللاعبين إلى الملعب، حيث سيصل أعضاء الفريق الواحد في مجموعة من الحافلات، ستكون مُعقمة على أعلى مستوى، وبأوقات مختلفة عن حافلة الفريق الآخر، كما أن نقطة وصول اللاعبين ستختلف منعًا للتجمع. وسيتم كذلك تعقيم غرف خلع الملابس قبل وبعد وصول اللاعبين، وبين شوطي المباراة. كما أكدت رابطة الدوري أن الدليل الإرشادي يُوضح عدد الأفراد الذي سيكون مُصرحاً لهم الدخول إلى أرض الملعب. كما أن الدليل الإرشادي يمنع تمامًا البصق أو “المضمضة” داخل ساحة الملعب أو تبادل القمصان، كما أن جميع حاملي الكرات سيرتدون “الكمامات”. ومن أجل سلامة الجميع، سيُمنع الصحفيون والإعلاميون المسؤولون عن تغطية المباريات من التواجد في ممرات غرف خلع الملابس، كما سيكون واجباً عليهم ارتداء الكمامات وغسل الأيدي.



