مفاجأة .. بيرلو يُخطط لطرد رونالدو من يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي الجديد، يُفكر في الاستغناء عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الإيطالي بعد توليه المسؤولية.

وقال الصحفي الإيطالي “لوكا كورساري” إنه بعد تعيين أندريا بيرلو أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو مع البيانكونيري غامضًا وقد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان يوفنتوس أنهى موسم 2019/2020 متوجًا بالدوري الإيطالي وخسر لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور ثُمن النهائي على يد نادي ليون الفرنسي.

أندريا بيرلو مدربًا لـ يوفنتوس لمدة موسمين

وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عبر الإنترنت أن أندريا بيرلو سيكون مدربًا للبيانكونيري حتى 30 يونيو 2022.

وحقق أندريا بيرلو العديد من النجاحات كلاعب كرة قدم، حيث فاز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006، إضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ميلان الإيطالي أعوام 2003 و2004 و2007، كما فاز بـ 4 ألقاب للدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس. وكان نادي يوفنتوس الإيطالي اتخذ قرارًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020 بإقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول بالبيانكونيري. يوفنتوس يهزم ليون لكنه يُودع البطولة الأوروبية وكان يوفنتوس فاز على نادي ليون الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب دور ثُمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020، لكن الفوز بهذه النتيجة لم يكن كافيًا خاصة أن ليون فاز في فرنسا في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، وتمكن من التأهل مستغلًّا الهدف الذي سجله في مرمى يوفنتوس في إيطاليا.



