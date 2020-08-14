مفاجأة .. تريساكو يكشف حقيقة ترحيل حكم ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة ترحيل الفرنسي باستيان بينوا حكم ديربي النصر والهلال الذي أُقيم يوم 5 أغسطس الجاري بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث تريساكو لـ برنامج “في المرمى” المُذاع على قناة العربية قائلًا: “حكم ديربي النصر والهلال لم يتم ترحيله أو فسخ عقده، هو رحل لأنه مرتبط بالتزامات أخرى ومباريات ثانية في المسابقات الأوروبية، نحن تعبنا كثيرًا حتى نستطيع الإتيان بالطاقم التحكيمي لديربي الرياض، رغم وجود مباريات بـ دوري الأبطال والدوري الأوروبي”.

تعليق تريساكو على أداء حكم ديربي النصر والهلال

وأضاف تريساكو: “ليس لدي أي تعليق على أداء حكم ديربي الرياض، لأن المُلاحظات تكون في الغرف المُغلقة وليس على شاشات التلفاز، وأيضًا لا أملك أي تعليق على بيان نادي النصر الذي أُصدر بعد الديربي”.

وتابع رئيس لجنة الحُكام: ” أنا مستعد لو دعاني نادي النصر، الذهاب إليهم وشرح سياسة اختيار الحكام، وفقًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا”.

وقبل تصريحات تريساكو، قيل إن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم قرر الاستغناء عن خدمات الحكم باستيان بينوا حكم ديربي النصر والهلال وإعادته إلى بلده مع حصوله على كافة حقوقه المالية وفقًا لـ صحيفة “عكاظ”.

الجانب النصراوي غضب من أداء حكم ديربي الرياض

وأتى هذا القرار لتهدئة الفريق النصراوي، الذي تأثر كثيرًا من الأخطاء التحكيمية في ديربي النصر والهلال حيث انتهت المباراة بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف.



