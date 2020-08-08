مفاجأة جديدة لنجوم الهلال بعد رباعية النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مفاجأة سارة، وذلك بعد أن تمكنوا من تحقيق فوز عريض على حساب نادي النصر في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 4-1 في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى لاعبو الهلال مفاجأة سارة وهي إشادات من مساعدي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وذلك بسبب قوتهم البدنية في مباراة النصر مع شدة تحملهم لضغط المباراة وذلك وفقًا لـ “الرياضية”.

وظهر هذا الأمر واضحًا بعدما تم استخدام جهاز GPS من قبل مدرب الأحمال البدنية لقياس الأداء البدني للاعبين بعد لقاء النصر.

انتقادات شديدة لحكم ديربي النصر والهلال

وفي سياق آخر، قدم الحكم الفرنسي بينوا باستيان أداءً مثيرًا للجدل في مباراة النصر والهلال الأخيرة التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

واعترضت فئات عديدة من جماهير نادي النصر على الحكم، حيث قالوا بأنه تعمّد ظُلم النصر بعدم احتساب ركلة جزاء للمدافع عمر هوساوي على البرازيلي كارلوس إدواردو كما تجاهل اللجوء إلى الـVAR في كثير من الأوقات خلال المباراة في الحالات التي تخص نادي النصر.

حكم ديربي الهلال والنصر يتعرض للإيقاف

وخلال تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل : “لدي معلومات تؤكد أن لجنة الحكام بقيادة فيرناندو تريساكو، قررت إيقاف الحكم الفرنسي بينوا باستيان، بسبب أخطائه في الديربي”. جدير بالذكر أن مباراة النصر ضد الهلال، كانت انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1 حيث يتصدر الزعيم حاليًا، مسابقة الدوري بفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني. ويستعد نادي الهلال، لمواجهة الفتح بالجولة الرابعة والعشرين، بعد غد الاثنين، بينما يواجه النصر نادي أبها أيضًا بعد غد الاثنين.



