مفاجأة حول صحة هدف الهلال في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فجر الخبيران التحكيميان محمد فودة وسمير محمود عثمان مفاجأة حول صحة هدف الهلال الذي أحرزه اللاعب علي البليهي في شباك الأهلي وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كل من محمد فودة وسمير عثمان في حلقة اليوم بـ برنامج “الدوري مع وليد” : “هدف علي البليهي في الأهلي ليس تسللًا، ولكنه ليس صحيحًا بسبب دهسه على قدم لاعب الأهلي في الدقيقة الـ62، هذا من أجل التوضيح”.

الحكم يُقر بصحة هدف الهلال

وكان لاعبو الأهلي اعترضوا على هدف نادي الهلال، مؤكدين للحكم الأوروغوياني أندريس كونها أنه هدف من تسلل، لكن الحكم ذهب إلى تقنية الـVAR وأقر بصحة الهدف.

جدير بالذكر أن الزعيم توقف رصيده بعد الخسارة من الأهلي عند 60 نقطة في المركز الأول وبفارق ست نقاط عن نادي النصر، بينما أصبح رصيد الراقي 46 نقطة في المركز الثالث.

الأزرق يستعد للفيصلي

يذكر أن الهلال سيواجه النادي الفيصلي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيسعى أزرق العاصمة إلى تحقيق الفوز على الفيصلي، من أجل الوصول إلى النقطة رقم 63، وبالتالي الاقتراب شيئًا فشيئًا من تحقيق لقب الدوري.

وكان الهلال تعرض للخسارة الثانية له بطولة الدوري بالموسم الجاري، وذلك بعد السقوط ضد الأهلي.





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