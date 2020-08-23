مفاجأة سارة لـ سان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، الذي يُقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سيحمي عرين باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا.

حارس باريس يُطارد اللقب الرابع له أوروبيًا

ويرغب كيلور نافاس في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، بعد الفوز به في 3 مناسبات مع ريال مدريد.

باريس سان جيرمان يصعد لـ نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية

وقبل المباراة النهائية، كان باريس سان جيرمان صعد للدور النهائي، وذلك بعد تجاوز عقبة نادي لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة في دور الأربعة يوم الثلاثاء الماضي، بينما تأهل بايرن ميونخ على حساب فريق ليون الفرنسي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي.

ويسعى باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يهدف بايرن ميونخ لمعادلة رقم ليفربول الإنجليزي والفوز باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

جدير بالذكر أن الفائز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، سيواجه فريق إشبيلية الإسباني في مباراة كأس السوبر الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تتويج إشبيلية بـ الدوري الأوروبي على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين.

وكان بايرن ميونخ تأهل مسبقًا للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020، وذلك بعد تحقيق فوز تاريخي على برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي يوم 14 أغسطس الجاري.





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