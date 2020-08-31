مفاجأة صادمة.. دي سوزا يفسخ عقده مع الأهلي!

المواطن - مروة نبيل

تلقى النادي الأهلي نبأ صادمًا، قبل قليل، بعدما قام البرازيلي جوزيف دي سوزا بفسخ تعاقده رسميًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

دي سوزا يصدم الأهلي:

وأعلن الإعلامي التركي الشهير فولكان ديمير، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فسخ دي سوزا لعقده مع النادي الأهلي بشكل رسمي، مؤكدًا أنه أصبح لاعب حر ويستطيع التوقيع لأي ناد.

وأشار فولكان ديمير إلى أن ممثلي جوزيف في تركيا أكدوا إنهاء علاقته مع النادي الأهلي، وشددوا على وجود محادثات بين اللاعب وبعض الأندية هناك من أجل الانضمام إليها خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم الاتفاق مع أي فريق حتى الآن.

وسبق أن أبدى دي سوزا غضبه من عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن الـ3 أشهر، بالإضافة إلى إعلانه رغبته بالرحيل عن الفريق.

دي سوزا مع الأهلي:

وغاب اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا، بسبب خضوعه لعملية الزائدة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تعرض له خلال تواجده في بلاده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان اللاعب البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صيف عام 2019 قادمًا من فنربخشة التركي، وخاض معه 41 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وصنع 6 آخرين.







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