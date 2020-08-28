مفاجأة فهد المولد تُربك حسابات الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب فهد المولد اتخذ قرارًا مفاجئًا أربك حسابات نادي الاتحاد حول مصيره مع الفريق بالفترة المقبلة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العميد للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المولد دخل في عدة أزمات مع نادي الاتحاد أبرزها مغادرته لمعسكر الفريق الإعدادي في مدينة أبها في يوليو الماضي، وذلك قبل استئناف الدوري بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة له من قبل إدارة النادي.

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي أحمد الكاموخ في برنامج ” الملعب الأخضر” المذاع على قناة 22 الفضائية إن فهد المولد في طريقه للرحيل عن الاتحاد بعد نهاية الموسم الجاري.

فهد المولد يُخطط لتقليد عمر السومة

وفي وقت سابق، قيل إن نادي النصر مهتم بضم المولد في حال قرر مغادرة الاتحاد، حيث ربما يطمح المولد للسير على خطى النجم عمر السومة والذهاب لفريق آخر من أجل التتويج بالبطولات.

الاتحاد يواجه الفتح

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق الفتح بعد غد الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد حاليًا، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

وكان فهد المولد أحرز هدفين لنادي الاتحاد في شباك الفيحاء يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ27، حيث فاز العميد على الفيحاء برباعية مقابل هدف.







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