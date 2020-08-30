مفاجأة فيتوريا الصادمة للنصراويين بعد خسارة الدوري

المواطن - محمد سمعه

خسر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، الفرصة حول التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن حسم الهلال اللقب لصالحه بعد فوزه على الحزم.

فيتوريا خسر التحدي:

وعلّق الجمهور النصراوي الأمل على مدرب النصر، من أجل ملاحقة الهلال واستغلال أي تعثر قد يحدث له، مثلما حدث الأمر بالموسم الماضي، ولكن الزعيم تعلم من الدرس جيدًا، ونجح في حسم اللقب لصالحه للمرة الـ16.

وقد يدرس المدرب البرتغالي الرحيل عن النصر بعد نهاية مباريات موسم 2019/ 2020، خاصة أنه حتى الآن لم يحسم مصيره حول البقاء مع العالمي.

وكان مدرب النصر روي فيتوريا، نجح في قيادة العالمي للفوز بلقب الدوري موسم 2018/ 2019، بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، على حساب فريق التعاون.

النصر يهزم الفيحاء بصعوبة:

ومن ناحية أخرى، انتهت مباراة النصر ضد الفيحاء، بفوز العالمي بثنائية لهدف في الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان الفيحاء بادر بالتسجيل عبر اللاعب فاتيفا أندرياتسيما بالدقيقة السابعة، ثم رد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالتعادل للعالمي بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول حتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، بذل نادي النصر جهدًا كبيرًا لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل أداء دفاعي قوي من لاعبي الفيحاء. ونجح حمدالله بعد معاناة في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الرابعة والتسعين.







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