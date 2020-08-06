مليون و100 ألف ريال ينتظرها الاتحاد من سعيد المولد

المواطن - محمد سمعه

ينتظر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و 100 ألف ريال من سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أي ما يُوازي 271 ألف دولار أمريكي، وذلك كغرامة مالية مُستحقة لـ الاتحاد على لاعب الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فرض غرامة مالية على سعيد المولد؛ بسبب توقيعه لنادي الاتحاد وعدم تمثيله للعميد بعد توقيعه.

الاتحاد ينتظر مبلغ الغرامة قبل ديربي جدة المُنتظر

وينتظر نادي الاتحاد الحصول على مليون و 100 ألف ريال يوم الأحد المقبل، أي في اليوم الذي يُقام فيه ديربي جدة المنتظر بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ “عكاظ”.

الاتحاد يرفض تخفيض مبلغ الغرامة

وكان نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أكد على تمسكه بحقوقه من اللاعب سعيد المولد، ظهير أيمن الأهلي، وذلك بعد تغريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة الاتحاد اتجهت لعدم الحديث عن أي نقاشات تخص المحاولات التي يبذلها اللاعب لتخفيض المبلغ، والبحث عن الوصول لتسوية مالية لصناع نادي الاتحاد.

يذكر أن النادي الأهلي كان رفض التدخل في حل أزمة سعيد المولد، حيث أكد مسؤول في النادي أن الموضوع بين اللاعب ونادي الاتحاد، وأن الأهلي لا علاقة له بالموضوع. وكان نادي الرائد، وضع أنظاره على ضم سعيد المولد، في حال قرر مغادرة الأهلي.



