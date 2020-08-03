ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

قرر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن:

وجاء توجيه وزير الرياضة بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات المنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية.

وتابع البيان الذي نشره حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولذلك سيتم إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق في جميع مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستنطلق، غدًا الثلاثاء”.

وأضاف البيان: “يأتي ذلك تجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بكافة إدارتها وقطاعاتها، تقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، والتي ستسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية”.

دوري محمد بن سلمان:

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وستشهد الجولة الـ23 من الدوري إقامة ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

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