منصة مدرستي لا تفتح في عسير!

المواطن- فهد القحطاني- أبها

يعاني أولياء أمور طلاب وطالبات منطقة عسير من مشكلة بشأن الدخول إلى منصة مدرستي لمباشرة التعلم عن بعد، حيث تظهر رسالة إلى المستخدمين تفيد بأن هناك خطأ في كلمة المرور أو اسم المستخدم.

وبحسب أولياء أمور، لم يتمكن الكثير منهم من الدخول إلى منصة مدرستي، وذلك في أوقات متأخرة من مساء أمس الأحد أول أيام الدراسة، مؤكدين أنهم واجهوا مشكلات أثناء عملية الدخول إلى المنصة على الرغم من شرائهم أجهزة حاسب آلي جديدة واشتراك عالٍ في خدمة الإنترنت.

وأكدوا أنهم عند محاولة التسجيل من خلال الرابط الخاص بالمنصة عبر تطبيق توكلنا، يتبعون الخطوات السليمة في عملية الدخول ولكن للأسف في كل محاولة تكون النتيجة والإجابة خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور وأحيانًا يتم إخراجهم من البوابة.

نفس المشكلة!

ولجأ بعض أولياء الأمور إلى الخروج لعدد من المكتبات لمحاولة التسجيل والدخول إلى منصة مدرستي ولكن واجهتهم نفس المشكلة، مشيرين إلى أن بعض الطلاب والطالبات يعيشون في قرى وهجر بعيدة عن محافظاتهم وهي خالية من خدمات الاتصالات بما فيها خدمة الإنترنت.

“المواطن” تواصلت مع عدد من قائدي المدارس بعد شكاوي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأكدوا أن المشكلة والخلل في النظام الخاص بمنصة مدرستي.

وطالب الطلاب والطالبات وكذالك أولياء الأمور من الجهة المسؤولة عن التعليم إيجاد حل لمعاناتهم وأصلاح الخلل في سبيل تعليم أبنائهم والعمل على تطوير المنصات العلمية الجيدة التي تمكن المتعلم والدارس من إكمال تعليمة عن بعد خلال الأزمات وتتواكب مع الرؤية المستقبلية.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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