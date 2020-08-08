منظمة تطالب بنزع سلاح حزب الله لحل الأزمة الاقتصادية بـ لبنان

المواطن - الرياض

طالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائى، السلطات اللبنانية بنزع سلاح حزب الله الإرهابي ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد؛ وذلك لحل اللازمة الاقتصادية وفك الحصار المالي والمصرفي على الدولة اللبنانية.

مبررات نزع سلاح حزب الله

وتأتي تلك المطالبات بعد انفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر أكبر كارثة تضرب لبنان منذ الحرب الأهلية.

وقالت المنظمة إن نزع سلاح ميليشيا حزب الله مطلب شرعي وفق اتفاق الطائف الذي نص على بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية ونصت المادة الثانية على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة.

تطبيق اتفاق الطائف كاملًا

وينص الاتفاق أيضاً على نزع سلاح جميع الميليشيات الوطنية وغير الوطنية وقد سمح لحزب الله بالبقاء مسلحاً لمحاربة إسرائيل في الجنوب.

وأكد زيدان القنائى الباحث السياسي أنه لا حاجة إلى سلاح ميليشيا حزب الله الذي لا يزال مسلحاً وسيطر على جنوب لبنان وذلك بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.



