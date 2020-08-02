من الأقرب لضم عبدالله الحافظ من الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدافع عبدالله الحافظ، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، قريبًا من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال، أبدى ترحيبه برحيل عبدالله الحافظ عن صفوف الأزرق، خاصة أنه لا يعتمد عليه بصورة أساسية في المباريات الأخيرة.

وسيتنافس الاتحاد والشباب على ضمّ عبدالله الحافظ في حال غادر الهلال، حيث ينوي الشباب ضمّ مدافع بديل للجزائري جمال بلعمري، كذلك يرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه الدفاعية مع البرازيلي برونو أوفيني وفقًا لـ “إرم نيوز”.

عبدالله الحافظ يختار العرض الأفضل له

وكان عبدالله الحافظ دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، حيث يدرس حاليًا الاختيار الأفضل له بين عرضي الاتحاد والشباب.

يذكر أن الحافظ كان تُوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب نادي أوراوا الياباني.

وفي سياق آخر، يبدو أن أزمة اللاعب فهد المولد مع إدارة الاتحاد، بسبب الحقوق المالية المتأخرة، لا تزال مستمرة وذلك قبل عودة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس الحالي.

الأزمة مستمرة بين الاتحاد وفهد المولد

وغادر لاعب الاتحاد، تدريبات فريقه أمس السبت، بدون استئذان أحد من أعضاء الجهاز الفني وفقًا لصحيفة “الجزيرة” مما يدل على أن الأزمة مُستمرة وقد تُمهد لرحيله إلى نادي النصر، الذي طالما أبدى إعجابه باللاعب وسعى للتعاقد معه في الفترة الأخيرة.

وكانت أزمة فهد المولد مع نادي الاتحاد بدأت في الثامن من يوليو الماضي، حيث غادر معسكر الفريق في أبها بدون إذن، ونشر نادي الاتحاد تعقيبًا على هذا التصرف بيانًا أوضح فيه أن اللاعب ليس له أي مستحقات مالية متأخرة عند إدارة النادي. وبعد مغادرته معسكر أبها، حرص لاعب الاتحاد على الاعتذار لـ مسؤولي نادي الاتحاد وزملائه في الفريق الأول لكرة القدم والجماهير، مضيفًا أنه رفض تقديم شكوى للعميد من قبل.



