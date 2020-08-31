من هو أبو حمزة الذي يقاضي السلطات الأمريكية بسبب تعفنه بالسجن ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يقاضي أبو حمزة المصري السلطات الأمريكية؛ بسبب الظروف القاسية التي يعيشها في واحد من أكثر السجون أمانًا في البلاد، ADX فلورانس، حيث ينفذ حكمًا بالسجن مدى الحياة.

من هو أبو حمزة المصري؟

1- اسمه بالكامل مصطفى كامل مصطفى، ويشتهر بلقب أبو حمزة المصري، وُلد في مصر، وكان والده ضابطًا بالبحرية، ووالدته مديرة مدرسة.

2- درس الهندسة المدنية ثم سافر إلى بريطانيا عام 1979، وتزوج من سيدة بريطانية، ثم انفصل عنها وتزوج بأخرى، وأنجب 7 أطفال.

3- في عام 1987 توجه أبو حمزة إلى أفغانستان، والتقى هناك بـ عبدالله عزام، أحد الداعين لحث المسلمين على القتال والجهاد، وهناك فقد ذراعه وإحدى عينيه.

4- وبعد ذلك قرر العودة إلى بريطانيا عام 1993 لتلقي العلاج، ثم توجه إلى البوسنة.

5- سرعان ما أصبح شخصية قائدة في المشهد الإسلامي في بريطانيا، وكرس الكثير من وقته للدعوة للجهاد.

6- وكان الإمام السابق لمسجد فينسبري بارك بشمال لندن، وخلق بيئة عدائية لأي شخص لا يؤيده، كما منع أتباعه أي شخص لا يثقون به من الدخول للمسجد.

7- ألقى أبو حمزة الخطب التي يحرض فيها على العنف والإرهاب، وأثنى على منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر، واتضح أن أولئك المسؤولين عن محاولة التفجير في لندن في 21 يوليو 2005 كانوا يستمعون إلى خطبه، وكذلك تبين أن هناك العديد من الأشخاص الذين أدينوا بجرائم إرهابية كانوا يواظبون على الحضور إلى مسجد فينسبري بارك.

ما هي تهم أبو حمزة المصري؟

اعتبرته الولايات المتحدة أنه يساعد ويسهل الأعمال الإرهابية في العالم، واتهمته بريطانيا بـ 15 جريمة تتعلق بإلقاء خطب الكراهية وكتابة مؤلفات إرهابية، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات.

وخلال ذلك، أصرت الولايات المتحدة على تسليم بريطانيا له، حتى تمكنت بالفعل من تسلمه في 2012، وواجه محاكمة في نيويورك، بعد اتهامه بجرائم تتعلق بالتآمر لإقامة معسكر إرهابي وتقديم الدعم للمسلحين في أفغانستان، ووجود علاقة بهجمات اليمن عام 1998.

لماذا يقاضي أبو حمزة السلطات الأمريكية؟

رفع أبو حمزة المصري، 62 عامًا، دعوى مدنية ضد المدعي العام الأمريكي وليام بار، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز، وذلك لعدة أسباب منها:

1- أنه لا يحصل على ما يكفي من ضوء الشمس في زنزانته.

2- حرمانه من اليد الصناعية ما يعني أنه يضطر إلى فتح أكياس الطعام بأسنانه المتعفنة التي فقد ثلاثة منها.

3- وزعم أنه يعاني من التوتر والقلق.

4- وقال إن الطعام الذي يتناوله ليس حلالًا للمسلمين، وهو ما يصفه بالأمر المرهق دينيًا.

5- كما يشكو من عدم وجود مرحاض مناسب للمعاقين مما يؤدي إلى تلويث ملابسه وجرح ذراعه المبتور.

6- وذكر أنه لم يستطع قص أظافر قدميه لمدة 14 شهرًا مما تسبب له بألم شديد وصعوبة في المشي.

7- وكشف أنه خضع للإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام على الأقل؛ احتجاجًا على معاملته المهينة في السجن.

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