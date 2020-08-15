مواعيد الدراسة عن بعد .. المتوسطة والثانوية من السابعة صباحًا والابتدائية من الثالثة عصرًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام وموعد بداية اليوم الدراسي.

وبالنسبة إلى التعليم العام (الحكومي والأهلي) فتبدأ الدراسة عن بعد لجميع المراحل للأسابيع السبعة الأولى بداية من تاريخ 11/ 1/ 1442 على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

موعد بداية اليوم الدراسي:

أما موعد بداية اليوم الدراسي فبحسب التعليم سيكون عن بعد للمرحلتين المتوسطية والثانوية من الساعة السابعة صباحًا وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا وذلك لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة مساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد.

كما أعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، مع استمرار بث عين الفضائية، وذلك بالتزامن مع العودة إلى الدراسة.

وقال وزير التعليم خلال كلمته مساء اليوم السبت: إنه سيتم استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام لمدة 7 أسابيع، ثم سيتم تقييم آلية الدراسة بعد انقضاء تلك الأسابيع.

يذكر أنه تقرر عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل وفقًا للنسخة المعدلة من التقويم الدراسي عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية.

استعدادات كبيرة:

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

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