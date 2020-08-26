موبايلي تطلق باقات مخفضة للطلاب في التعليم عن بعد

المواطن - الرياض

تعتزم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” قريباً إطلاق باقات جديدة مخفضة خاصة بالتعليم عن بعد، وذلك من خلال خدمة البيانات على الهاتف المتنقل وخدمة الألياف البصرية “الفايبر”، تيسيرا على الطلاب والطالبات والمعلمين، ودعما لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موبايلي تدعم العملية التعليمية

وأكدت موبايلي حرصها الدائم على سير العملية التعليمية بسهولة، وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وعائلاتهم، وتواجدها الدائم لمواكبة التطورات، والإجابة عن أي استفسارات أو أسئلة يمكن أن تدعم الطلاب والطالبات في المملكة، وتدفع مسيرتهم التعليمية نحو التقدم.

وأشارت الشركة إلى مضاعفة انتشار الفرق الفنية لمتابعة الشبكات على نحو دائم، بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة لمنظومة التعليم، وضمان انتظام الاتصالات وتدفق البيانات.

باقة التعليم اللامحدودة

وفيما يتعلق بالباقة الجديدة، فقد جهزت موبايلي باقة التعليم اللامحدودة والتي توفر تصفحاً غير محدود لـ منصة مدرستي بالتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وستكون الباقة متوفرة للاشتراك لمدة 3 أشهر للخطوط المفوترة والمسبقة الدفع.

وسيتم كذلك توفير خصم للطلاب والطالبات والمعلمين على الاشتراكات الجديدة في خدمات الفايبر بنسبة 50% لمدة شهر.

وكانت موبايلي قد أتاحت مع بداية أزمة كورونا التصفح المجاني دون استهلاك أي بيانات لعدد من التطبيقات الخدمية الخاصة بالجهات الحكومية ومنها بوابة عين التعليمية، وبوابة التعليم الموحد، استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية.





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