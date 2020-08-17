موسم سهيل يبدأ الخميس وهذه علاماته

المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن موسم سهيل سيبدأ يوم الخميس المقبل، موضحًا أن حدة الحرارة ستنكسر خلاله.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن الأجواء الباردة آخر الليل وانكسار حدة الحرارة من أبرز علامات موسم سهيل، متوقعًا نشاط رياح جنوبية ملطفة للأجواء خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن النباتات تشعر بقرب موسم سهيل قبل البشر وتظهر علامة ذلك في خضرتها، كما أن الرياح الجنوبية الرطبة التي تأتي بالتزامن مع هذا الموسم تساعد على اخضرار النباتات وخاصة الأشجار البرية.

طقس الغد:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة غدًا حيث تسجلان 45 و44 على التوالي.

درجات الحرارة غدًا:

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من مكة المكرمة والعاصمة الرياض ووادي الدواسر وبريدة 43 درجة، فيما تسجل المدينة المنورة وشرورة 42 مئوية.

أما عن أقل درجات الحرارة المتوقعة غدًا فستكون في القريات وطريف حيث تسجلان 18 و17 درجة على التوالي.

حالة الطقس غدًا في السعودية:

أما عن حالة الطقس غدًا في السعودية، فتشير توقعات الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض، تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.





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