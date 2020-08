موعد طرح فيلم The Batman المنتظر

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تم تسريب المقطع الدعائي الأول لفيلم The Batman المنتظر قبل عرضه الأول في مؤتمر DC الافتراضي، ويظهر فيه أن المخرج مات ريفز يعد بتقديم لقطة جديدة لمغامرات بروس واين أو باتمان والذي يلعب دوره روبرت باتينسون.

ومن المقطع القصير يتبين أن الفيلم يتمتع بجوانب مظلمة وشجاعة تتناسب مع شخصية باتمان إلى جانب موسيقى تبعث على التوتر؛ لزيادة تشويق الجماهير.

ويبدأ الإعلان التشويقي في غرفة مضاءة بشكل خافت وظل رجل يلف رأس جثة بشريط لاصق بينما تصدر موسيقى مخيفة في الخلفية، وسرعان ما أعقب ذلك لقطة مقرّبة لرأس الجثة مع عبارة لا مزيد من الأكاذيب مكتوبة باللون الأحمر.

ويصل مفوض قسم شرطة مدينة جوثام جيمس جوردون (جيفري رايت) إلى مسرح الجريمة وتبدأ على الفور أغنية شديدة الحزن في الخلفية وهي Something In The Way.

ويظهر باتمان لأول مرة عندما يسأله جوردون عن محتوى رسالة موجهة إلى باتمان كُتب عليها: من صديقك السري، وبداخلها جاءت الرسالة التالية: هيا نلعب لعبة، فقط أنا وأنت.

ويعترف باتمان للمفوض جوردون بأنه ليس لديه فكرة عن المرسل، لكن المتفرجين يعلمون أنه عدو باتمان The Riddler، كما شوهدت أيضًا المرأة القطة في بضع مقاطع من الفيديو.

موعد صدور فيلم The Batman:

ومن المقرر أن يصل فيلم The Batman إلى دور العرض في الأول من أكتوبر عام 2021، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقف الإنتاج، لكن استغل باتينسون فترة الحجر الصحي في التدريبات البدنية المكثفة ليكون ملائمًا للدور.

وكان تصوير الفيلم بدأ في فبراير في غلاسكو بإسكتلندا، حيث ظهر الرجل الوطواط على دراجة نارية في المدينة.

والفيلم من إنتاج شركة وارنر برذرز الأمريكية التي اختارت باتينسون لتجسيد شخصية باتمان بعد أن اعتزل الممثل الأمريكي الحاصل على الأوسكار بن أفليك دور البطل الخارق وذلك بعد تجسيده للشخصية في آخر نسختين من سلسلة باتمان اللتين صدرتا في 2016 و2017.

