موقف نواف العابد قبل مباراة الهلال ضد الحزم المصيرية

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بالزعيم، لـ مباراة الهلال ضد الحزم، التي تُقام غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُعد المباراة مصيرية للاعبي أزرق العاصمة.

وحدد الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مصير اللاعب نواف العابد من المشاركة في اللقاء، حيث شارك في التدريبات الجماعية مع اللاعبين أمس الخميس وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة.

الزعيم لن يتنازل عن الفوز

وسيخوض الفريق الأزرق تدريباته الختامية اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الحزم، حيث لن يتنازل الزعيم عن تحقيق الفوز وذلك للاقتراب خطوة بخطوة من تحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وقبل انطلاق اللقاء، يحتل الهلال المركز الأول في الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

صورة تُثير الجدل قبل مباراة الهلال ضد الحزم

وفي وقت سابق، أثار سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال، الجدل وذلك بعد نشره صورة غامضة عبر حسابه في Snap Chat مؤخرًا.

ونُشرت الصورة في حساب كريري عبر Snap Chat حيث كُتب عليها كلمة “قريبًا” مما أثار الجدل حول إمكانية رحيله عن الفريق الهلالي.

ويُعد كريري واحدًا من الأبطال الذي ساهم في تهيئة لاعبي الهلال لـ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

وقبل انطلاق مباراة الهلال ضد الحزم، كان الزعيم فاز على الفيصلي بثنائية دون رد بالجولة السابعة والعشرين، يوم الثلاثاء الماضي.





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