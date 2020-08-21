مونزا الإيطالي يستهدف ضم جيوفينكو

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي مونزا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لضم النجم سيباستيان جيوفينكو من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مونزا يسعى لضم سيباستيان



وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الجمعة، أن نادي مونزا الإيطالي يجهز عرضًا مغريًا لضم سيباستيان الذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 31 ديسمبر 2021.

ولفتت الشبكة العالمية إلى أن نادي مونزا الإيطالي انضم إلى ناديي ساسولو وبارما للمنافسة على ضم جيوفينكو من الهلال بعد انتهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

رحيل جيوفينكو

ودائمًا ما يرتبط اسم سيباستيان بالرحيل عن نادي الهلال خاصة إلى الأندية الإيطالية، ولكن مسؤولي الزعيم يبدون تمسكهم باستمراره، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم اللاعب الإيطالي صاحب الـ33 عامًا، إلى الهلال في يناير 2019، قادمًا من تورونتو، وخاض معه أكثر 50 مباراة، وساهم في تسجيل أكثر من 25 هدفًا، بجانب مساهمته في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.





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