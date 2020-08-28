ميزة جديدة على إنستقرام لتجربة تسوق أسهل وأمتع 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تغيرت الكثير من عادات المستهلكين في الفترة الأخيرة بسبب وباء فيروس كورونا، حيث شهد التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية نموًا هائلاً، ويرى فيسبوك فرصة في ذلك من أجل زيادة مبيعاته؛ ولذلك أطلق قسم المتاجر على تطبيق تبادل الصور إنستقرام.

وفي مايو 2020، كان قد أعلن فيسبوك عن توفير ميزة المتاجر عبر تطبيقه، وبعد نجاح التجربة في الولايات المتحدة، أعلن إنستقرام أيضًا أنه سيضيف نفس القسم؛ لتوفير فرصة للمستخدمين بتصفح المنتجات المختلفة من العلامات التجارية المفضلة لديهم ومن منشئي المحتوى أيضًا، كما يمكن إجراء مناقشات حول المنتجات من خلال الرسائل المباشرة.

متجر فيسبوك Facebook Shop:

وأطلقت شركة فيسبوك قسمًا جديدًا يُسمى متجر فيسبوك Facebook Shop في الولايات المتحدة حاليًا، وهو يوفر للمستخدمين القدرة على تصفح المنتجات من الشركات المختلفة.

ويجب ملاحظة أن Facebook Shop يختلف عن Facebook Marketplace الذي صُمم لترويج مبيعات الأفراد.

وعلى الرغم من أن متجر فيسبوك وإنستقرام Instagram Shop يبدوان متشابهين للوهلة الأولى، إلا أن الشركة تؤكد أنهما مختلفان قليلاً عن بعضهما البعض وسيوفر كلاهما تجارب تسوق فريدة للمستخدمين، بحسب موقع Digital Information World.

وأعلن فيسبوك أيضًا عن العديد من ميزات التجارة الإلكترونية الجديدة لجعل تجربة التسوق أكثر عمقًا، حيث ستتمتع الشركات التي سيتم تشغيلها في المتجر بأدوات مختلفة؛ لتصميم تخطيط جذاب لمحلاتها الافتراضية.

وسيتمكن العملاء المهتمون من الاتصال بالبائعين من خلال خيار مراسلة جديد سيكون متاحًا على فيسبوك وإنستقرام وواتساب.

التسوق المباشر على إنستقرام:

ويعمل فيسبوك أيضًا على تجربة التسوق المباشر للمستخدمين من خلال Instagram Live، وفيها يعرض البائعون منتجاتهم في فيديو مباشر ويتصفح العملاء المنتجات المميزة، ويتخذون قرارات التسوق الفورية، ويقومون بالدفع على الفور كما يفعلون في متجر فعلي، وهذه الميزة متاحة أيضًا حاليًا لمستخدمي إنستقرام في الولايات المتحدة، على أن يتم تفعيلها لاحقًا في دول أخرى.







شارك الخبر