ميزة جديدة على سناب شات تستهدف تيك توك

المواطن - متابعة

تحاول منصة سناب شات استهداف تطبيق تيك توك، وذلك من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدمي سناب شات إضافة الموسيقى إلى لقطات سناب، على غرار تطبيق تيك توك.

وقد تسمح هذه الميزة لسناب شات بالاستفادة من انقسام جمهور تيك توك، الذين كانوا يستكشفون تطبيقات بديلة حيث تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظراً على شركات التكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.

وصعدت تطبيقات، مثل (Byte) و (Triller) و (Dubsmash) و (Likee) وغيرها، ضمن قائمة متاجر التطبيقات بعد بداية تحول مستخدمي تيك توك إلى تلك التطبيقات تجنبًا للحظر القادم، بحسب العربية.

وأطلقت منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة موسيقى جديدة تسمى (Reels) لتلبية احتياجات جمهور تيك توك.

وفي حالة سناب شات، سيتمكن المستخدمون من إضافة الموسيقى إما قبل أو بعد التقاط اللقطة من قائمة للموسيقى وعدت الشركة بأن تكون قوية.

وأصبح هذا ممكنًا من خلال صفقات سناب شات مع شركاء صناعة الموسيقى، من ضمنهم (Warner Music) و (Warner Chappell) و (Universal Music) و (NMPA) و (Merlin)، الذين رخصوا موسيقاهم لاستخدامها في تطبيق سناب شات.

وعندما يتلقى الأصدقاء إحدى اللقطات الجديدة المضاف إليها الموسيقى، سيكون بإمكانهم التمرير لأعلى من أجل عرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.



