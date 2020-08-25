ميزة جديدة من WhatsApp تسمح بالحفاظ على مساحة التخزين

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يستخدم تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك أكثر من مليارَي مستخدم حول العالم، ما يجعله واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية، لكنه يواجه الكثير من المنافسة من تطبيقات أخرى مثل تيليجرام Telegram وسيجنال Signal بميزات جديدة منهم تكتسب قوة جذب سريعة من مستخدمي الهواتف المحمولة.

وفي محاولة لجذب المستخدمين ومنعهم من استخدام تطبيقات منافسة، يعمل القائمون على WhatsApp على تطويره من خلال جلب عدد من الميزات منها زيادة عدد الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية وتوسيع نطاق خطوات الأمان للحفاظ على الخصوصية.

ميزة WhatsApp الجديدة:

والآن، تختبر الشركة واجهة جديدة للتطبيق بحيث تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقدار محتوى الوسائط الموجود، وبالتالي معرفة مساحة التخزين التي تشغله على الهاتف.

وسيساعد هذا التحديث المستخدم على تحديد ما يحتاج إلى تخزينه وحذف الأشياء غير الضرورية بحيث تكون مساحة التخزين خالية من الملفات غير المرغوب فيها.

وبحسب موقع WABetaInfo فإن واتساب يعمل على تحسين هذه الأداة والتي تُعد قيد التطوير حاليًا، ومن المحتمل أن يتم طرحها في وقت لاحق لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب.

وفي السياق نفسه، يعمل واتساب على تطوير ميزة التدمير الذاتي للرسائل والتي ستسمح للمستخدمين بتحديد الوقت لحذف الرسائل بعد إرسالها.

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