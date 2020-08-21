ميسي يصدم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ميسي يرفض البقاء

وكان “راديو كتالونيا” قد أكد أن ميسي أبلغ مدرب الفريق الجديد، الهولندي رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج برشلونة، أكثر من احتمالية الاستمرار في صفوفه.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، من أجل مناقشة مستقبله في صفوف برشلونة.

وأضاف البرنامج الإسباني: “ليونيل ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة طوال الفترة الماضية”.

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

برشلونة يتراجع

وتراجع مستوى الفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث خسر لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توج به ريال مدريد، وظهر البارشا بمستوى باهت عقب استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.

وتلقى برشلونة هزيمة تاريخية ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 8/2 ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع النجم الأرجنتيني للتفكير في الرحيل، كما أدى إلى إقالة المدرب كيكي سيتين، وتعيين كومان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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