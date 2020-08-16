ميلويفيتش يُركز على اللياقة في تدريبات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمباراة الهلال المقبلة.

الأهلي يُكثف اللياقة:

ورفض ميلويفيتش منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة اليوم بعد مباراة الفيصلي، لرغبته في إعدادهم بشكل مميز لمباراة الهلال المقبلة، أملًا في الحفاظ على المركز الثالث.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحصة التدريبية مساء اليوم، تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد في مقر النادي.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

وسقط الراقي ضد مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بهدفين دون رد، في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر الهلال الترتيب بـ60 نقطة.





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