ميليشيا الحوثي تسحب 40 مليار ريال من عائدات ‫النفط‬⁩ اليمني

المواطن - الرياض

‏أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سحبت 40 مليار ريال من عائدات ‫النفط في البلاد‬⁩.

كما أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقًا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: “إن الحكومة وعلى الرغم من خروقات الحوثيين ونهبها لهذه العائدات إلا أنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخرًا لتفادي وقوع أزمة النفط تفاقم معاناة اليمنيين، لاسيما خلال الظروف الراهنة على الرغم من استمرار قيام الحوثيين بالسيطرة على الحساب الخاص الذي تودع فيه هذه العائدات”.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة؛ وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة، مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.

وجددت الوزارة تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي؛ تفاديًا لحدوث أي أزمات في النفط بسبب استمرار تعنت الحوثيين.







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