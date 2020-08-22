نائبة بريطانية تطالب حكومة بلادها باتخاذ إجراءات حول ناقلة صافر

المواطن - متابعة

وجهت النائبة البرلمانية جيل فيرنس، رئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني، رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية تطالب فيها الحكومة البريطانية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، ولعب دور رئيسي داخل المجتمع الدولي لمنع الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في البحر الأحمر بسبب ناقلة النفط “صافر”.

ووصفت النائبة البرلمانية جيل فيرنس ناقلة النفط صافر بأنها قنبلة عائمة موقوتة.

هذا وتتهم جمعيات وهيئات بيئية على مستوى العالم الحوثيين بالمماطلة في حل مشكلة ناقلة النفط صافر، والتي تهدد بكارثة بيئية تهدد المنطقة والعالم بأسره.





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