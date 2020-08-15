نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة ابن فهيد

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة ابن فهيد في وفاة فيحان بن هذال بن فهيد – رحمه الله -.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بابن الفقيد طلال بن بن فيحان بن هذال بن فهيد .

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

فيما عبر طلال بن فيحان باسمه ونيابة عن أسرة ابن فهيد عن شكره وتقديره للأمير محمد بن عبدالرحمن على تعازيه ومواساته العزيزة على الجميع داعياً الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .





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