نائب أمير جازان يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المغرد المسيء للمنطقة

المواطن- جازان

وجه صاحب السمو الملكي محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس الأهالي.

وأوضحت إمارة منطقة جازان أن نائب أمير المنطقة وجه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد تعديًا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية.

وشددت الإمارة على أن أي تعدٍ أو تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية والنظامية.

وثمنت إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.





شارك الخبر