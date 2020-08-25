نادي الاتحاد تألق فنيًّا واستعاد الروح القتالية

المواطن - مروة نبيل

ظهر نادي الاتحاد بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في المباراة التي انتهت بفوزه برباعية، وسط تألق لافت لثلاثي العميد، فهد المولد والبرازيلي رومارينيو وحارس المرمى مارسيلو غروهي.

نادي الاتحاد:

وعزز نادي الاتحاد فرص استمراره في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه على الفيحاء برباعية مقابل هدف، في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم نادي الاتحاد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.

استعادة الروح القتالية:

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على مباراة العميد والفيحاء خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الاتحاد دخل اللقاء بنية هجومية وسجل منها هدفين لرومارينهو الذي كان أفضل لاعب في المواجهة”.

وتابع: “ودخول جيل أعطى الاتحاد توازن ونجح فهد المولد في تسجيل هدفين من مرتدتين رائعة”، وعلق الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “فرحة الاتحادي اليوم بعودة الروح أكثر من الفوز”.

وأضاف سلطان اللحياني قائلًا: “غياب الهداف في الفيحاء منذ روني هو سبب الهزيمة، كان هناك 6 فرص أمام الباب ولم تسجل.. وذلك بجانب نجومية غروهي في نادي الاتحاد”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي طارق النوفل: “الاتحاد فاز فنيًّا.. ونادي الاتحاد ركن من أركان الدوري السعودي.. جمهوره له طابع غير الجماهير الأخرى.. يحب فريقه ولا ينظر لأي فريق آخر”.

وأشاد الناقد الرياضي خالد السعود بمستوى العميد، وعلق لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “من أفضل مباريات الاتحاد أثبت حضوره وقدم مباراة بطولة .. ووضع الفيحاء والحزم صعب جدًّا”.





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