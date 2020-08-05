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ناسداك يتخطى حاجز 11000 نقطة لأول مرة
سجل مستوى قياسيًّا جديدًا

ناسداك يتخطى حاجز 11000 نقطة لأول مرة

2020/08/05
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ناسداك يتخطى حاجز 11000 نقطة لأول مرة A view of the exterior of the Nasdaq market site in the Manhattan borough of New York City, U.S., October 24, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton - RTX2Q9O1
المواطن - متابعة

سجل مؤشر ناسداك مستوى قياسيًّا جديدًا؛ حيث تخطى مساء اليوم حاجز 11000 نقطة للمرة الأولى.

وبدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع إذ تلقت المعنويات الدعم من أرباح فصلية مفاجئة لديزني وسلسلة من النتائج الإيجابية لشركات في قطاع الرعاية الصحية وذلك قبل صدور بيانات لقطاع الخدمات.

وبحسب “رويترز” ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.31 نقطة أو ما يعادل 0.36 بالمائة إلى 26924.78 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.75 نقطة أو ما يعادل 0.42 بالمائة إلى 3320.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 26.71 نقطة أو 0.24 بالمائة إلى 10967.87 نقطة.




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