ناسداك يغلق على ارتفاع قياسي فوق 11 ألف نقطة لأول مرة

المواطن - متابعة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع ملحوظ، حيث ختم ناسداك الجلسة فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى وسط آمال المستثمرين في حزمة تحفيز مالي جديدة.

ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل مثل آبل وفيسبوك مكاسب المؤشرات، واقتنص المؤشر ناسداك المجمع الذاخر بأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في المعاملات المبكرة، وأغلق فوق مستوى 11 ألف نقطة بعد أن تجاوزه للمرة الأولى أمس الأربعاء، وذلك بحسب رويترز.

وأصبح المؤشر القياسي ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي يبعدان عن ذروتيهما المسجلتين في فبراير شباط بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة.

ورسمت البيانات الصادرة اليوم صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل أول تراجع لطلبات إعانة البطالة في ثلاثة أسابيع، لكن تقريرًا منفصلًا كشف عن زيادة 54 بالمئة في إلغاءات الوظائف المعلنة في يوليو تموز، يأتي ذلك قبيل تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره غدًا الجمعة.

ويتطلع المستثمرون إلى حزمة التحفيز المالي القادمة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. لكن ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال اليوم إن مواقف الجمهوريين والديمقراطيين مازالت متباعدة بشأن فحوى المرحلة الثانية من إجراءات التحفيز.

وبناءً على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 185.66 نقطة بما يعادل 0.68 بالمئة ليصل إلى 27387.18 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 21.39 نقطة أو 0.64 بالمئة مسجلًا 3349.16 نقطة، وتقدم ناسداك 109.67 نقطة أو واحدًا بالمئة إلى 11108.07 نقطة.



