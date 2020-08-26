نايف هزازي يرد على الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

رد نايف هزازي على الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة فريقه العدالة ضد النصر، مؤكدًا أنه لم يهدر الفرصة كما علق البعض.

نايف هزازي يرد

ولعب العدالة ضد النصر بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بسداسية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر هزازي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، وقال: “عن أي مباراة يشاهدون المدافع من أخرجها وليس نايف هزازي وليست مسؤوليتي أن أجعلك ترى أفضل أو أن تفهم كرة قدم لكي تركز من المدافع ومن المهاجم وترى مثل الناس وترى اللقطة جيدًا”.

وتابع نجم نادي العدالة حديثه قائلًا: “تريد موضوع الطقطقة تعالى هنا في سناب شات أنا وأنت رأس برأس.. نتكلم ونضحك ونطقطق، ولكن تويتر لا أقدر، لأن ناس كثيرة تفتح حسابات حتى لو وهمية تظهر، من ترند الآن نايف هزازي ونطقطق عليه”.

هزازي يعتذر للجماهير

وكان نايف هزازي قد أعرب عن استيائه لعدم مشاركته كأساسي في مباراة الأمس، وقال “كنت أتمنى أن أكون متواجدًا منذ بداية المباراة أمام النصر، خصوصًا مع تواجد مدرب المنتخب”.

وتابع تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “النصر مستواه متصاعد بشكل كبير ومدربه عرف كيف يتعامل مع المباراة وينهيها بالشوط الأول، ولاعبو النصر يلعبون وكأن الجمهور حاضر بالمدرجات”.

وأضاف: “لم أكن أتمنى الخروج بتلك الخسارة العريضة أمام النصر، نعتذر لجماهير العدالة، وأستغرب بشدة لكوني لم أكن بالتشكيلة الأساسية لفريقي في المباريات الكبيرة، ولكن بالنهاية قرارات مدرب ويجب احترامها”.





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