نبيه بري عن استقالة حكومة لبنان : غير مأسوف على شبابها

المواطن - سعد البحيري

وجّه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري انتقادات لاذعة للحكومة اللبنانية المستقيلة برئاسة حسان دياب مطالبًا إياها بتحمل مسؤولية انفجار مرفأ بيروت المدمر.

خلافات نبيه بري وحسان دياب

وظهرت على السطح خلافات جديدة بين بري ودياب حين حاول كل منهما أن يلقي بالمسؤولية على الآخر فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت حيث حاول رئيس الوزراء المستقيل تمرير مشروع قانون يقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن بري كان له بالمرصاد.

وقال الرئيس بري تعليقًا على استقالة الحكومة اللبنانية: “غير مأسوف على شبابها، ولا على استقالتها، وعليها أن تتحمل المسؤولية بدلًا من أن تغسل يديها من تقصيرها”.

جلسة برلمانية لمحاسبة الحكومة

وبحسب مصادر نيابية وحزبية لبنانية فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تواصل مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وتداول معه في التطورات المستجدة، على خلفية دعوته لعقد جلسة نيابية لمحاسبة الحكومة على تقصيرها في التعامل مع النكبة التي أصابت بيروت جراء الانفجار المدمر الذي ضربها.

وكشفت المصادر النيابية والحزبية أن عون تمنى على بري تأجيل الجلسة النيابية إلى موعد لاحق لأن انعقادها سيؤدي للإطاحة حكمًا بالحكومة، لكن بري أصرّ على موقفه.

عون كان يفضل استمرار الحكومة

وقالت المصادر إنه بعد أن تعذر على عون إقناع بري بأنه كان يفضل استمرار الحكومة، اقترح على دياب أن ينقل مكان انعقاد الجلسة من بعبدا إلى السراي، لتأتي استقالة الحكومة من مقر الرئاسة الثالثة، لأنه يرفض أن تأتي من مقر الرئاسة الأولى، ويكون رئيس الجمهورية الشاهد الأول على رحيلها وهو ما استجاب له حسان دياب.



