نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لـ كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - الرياض

تم إعلان نتائج القبول المبدئي ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (٦٤) لحملة الثانوية العامة في كلية الملك فهد الأمنية من خريجي هذا العام 1441 هـ.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إن كافة إجراءات القبول في كلية الملك فهد الأمنية ستعقد في يوم واحد (قياس الطول والوزن، الكشف الطبي، المقابلات الشخصية، اختبار اللياقة البدنية).

ضوابط للمقبولين مبدئيًا في كلية الملك فهد الأمنية

1. يجب التقيد باليوم والساعة المحددة في الموعد، التزامًا بالإجراءات الاحترازية المنظمة للأعداد المتواجدة في كل ساعة.

2. طباعة إشعار القبول المبدئي من منصة أبشر.

3. الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية ( قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون رياضي أزرق أو كحلي وجزمة رياضية ).

4. إحضار قلم أزرق ناشف ويمنع تبادله بين المتقدمين.

5. الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية للكلية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب في مجموعته (الحضور قبل الموعد بـخمس دقائق فقط) (موقع كلية الملك فهد الأمنية هو: الرياض – طريق خريص جنوب استاد الملك فهد الدولي) ولن يسمح بالدخول في غير الوقت المحدد له.

6. يمنع منعًا باتًا إحضار الهاتف الجوال أو أي متعلقات شخصية ولن يسمح بدخولها إلى الكلية، ولن يكون هناك مكان للأمانات.

مستندات يجب إحضارها

⦁ يجب على الطالب إحضار المستندات الآتية:

⦁ أصل بطاقة الهوية الوطنية.

⦁ 6 صور شخصية حديثة مقاس ( 4*6 ) للطالب مكشوف الرأس تكون الخلفية بيضاء (ويكتب الاسم خلف كل صورة).

* يمنع إحضار أي وثائق أو مستندات للتخرج.

إرشادات للفحص الطبي:

⦁ الإكثار من شرب السوائل.

⦁ نظافة الأذنين.

⦁ نظافة الأسنان لإزالة الجير والتسوس.

⦁ إحضار التقارير الطبية لمن تستدعي حالتهم ذلك (عملية سابقة أو غيره).

التعليمات الطبية والاحترازية:

⦁ الالتزام بالإجراءات الوقائية الطبية.

⦁ ارتداء الكمام الطبية.

⦁ تحقيق التباعد بين المتقدمين وترك مسافة آمنة والالتزام بالعلامات المنظمة لذلك.

⦁ الالتزام بآداب العطاس.

⦁ الإفصاح عن وجود أي من أعراض فيروس كوفيد-١٩ من الحرارة والسعال وضيق التنفس وغيرها.

⦁ الكلية مغطاة بكاميرات مراقبة ويطبق بها عقوبات مخالفة تعليمات الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-١٩ الصادرة من وزارة الداخلية.

⦁ في حال شعورك بأعراض فيروس كوفيد-١٩يجب إحضار ما يثبت ذلك من التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة،

عليك التواصل عبر البريد الإلكتروني قبل الموعد: [email protected]

وأوضحت أنه سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقًا، وللاطلاع على النتائج اضغط (هنا).



