نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق انتصارين وتعادلين.

مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الثقبة ضد البكيرية التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4/ 2، سجلها أمير عمراني، تركي السفياني، أسامة العمدوني ومشاري السبت، وأحرز هدفي الضيوف محمود بن صالح والحاج باري.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة النجوم ضد الكوكب التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث تقدم الفريق الضيف عن طريق مشاري العنزي، وسجل إبراهيم الشهري هدف التعادل.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حطين نظيره الأنصار بخماسية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، أحرزها وسام وهيب، وهدفين للاعب كرسانتوس، بجانب ثنائية لإسماعيل بارتي.

واختتمت المباريات بلقاء أُحد ضد التقدم الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، وسجل ثنائية أصحاب الأرض فهد حمد وليستر ستيفان بالخطأ في مرماه، فيما أحرز هدفي الفريق الضيف خالد صلاح وداو هوري.

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