نجم الزمالك السابق يُهاجم حلمي طولان بسبب قميصه

المواطن - محمد سمعه

تعرض المصري حلمي طولان لاعب الزمالك المصري الأسبق، ومدرب نادي إنبي المصري لانتقادات عنيفة من طارق يحيى لاعب الأبيض السابق وذلك بسبب القميص الأحمر الذي ارتداه طولان خلال لقاء إنبي والفريق الأبيض في الدوري المصري.

طارق يحيى يُهاجم طولان بعد لقاء الزمالك

وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك الفضائية: “كيف يُمكن لـ حلمي طولان واحد من أبناء القلعة البيضاء، أن يرتدي قميصًا أحمر ضد فريقه الذي تربى فيه، هذه حركة استفزازية لا يُمكن السكوت عليها”.

وخرج حلمي طولان برد ناري عقب المباراة قائلًا: “أرتدي ما أريد ليس لأي شخص الحق، في أن يقول لي ماذا أرتدي أو ماذا أفعل؟”.

وكان إنبي خسر من الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المدافع محمود حمدي الونش بالدقيقة الثالثة والسبعين، من عمر اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، حيث ستكون مباراة قوية بين الفريقين، من أجل حسم صاحب المركز الثاني ببطولة الدوري للموسم الحالي.

ويحتل الزمالك حاليًا، المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

مرتضى منصور يُدافع عن مصطفى محمد

يذكر أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خرج ليُدافع عن المُهاجم مصطفى محمد لاعب الأبيض، بعد وصفه بـ “البلطجي” من حلمي طولان عقب مباراة إنبي.

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