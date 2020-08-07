نجوم الهلال يعودون للتدريبات ويحتفلون بمولود جانغ

المواطن - محمد سمعه

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد منحهم راحة لمدة يوم من قبل الجهاز الفني بعد تغلبهم على النصر في ديربي الرياض أول أمس الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو طبّق بعض الجمل الفنية والتكتيكية لبقية اللاعبين، كما تم إجراء مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وشارك الثنائي عمر خربين وهتان باهبري في تدريبات الهلال اليوم الجمعة، وذلك بعد إنهائهما للبرامج التأهيلية المخصصة لهما.

واحتفل لاعبو الهلال بالمولود الجديد للمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بعد نهاية المران، عن طريق إحضار كعكة تحمل صورته.

الهلال في صدارة الدوري:

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نادي النصر، كما يستعد الهلال لمواجهة الفتح بالجولة الـ24.

محمد فودة يرد على تصريحاته المُحرّفة:

وفي وقت سابق، رد الخبير التحكيمي محمد فودة على تغريدة نشرها أحد الإعلاميين، عبر حسابه في “تويتر”، وبها بعض التصريحات المُحرّفة عن حالات تحكيمية ناقشها فودة عن ديربي النصر والهلال الأخير بـ برنامج “الدوري مع وليد”.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفلاج نشر عبر “تويتر” قائلًا: “محمد فودة قال بأن مخالفة علي البليهي تستوجب الطرد، وبلنتي غير مُحتسب لـ عمر هوساوي، وبلنتي الهلال غير صحيح، وهدف الهلال الثالث تسلل صريح، يا ليت اتحاد المسحل، يُبرر لنا من يقف خلف كل هذه التجاوزات بالغرفة المُظلمة، ولكن أُجزم من أن يتحدث أحد منهم للإعلام لأنهم اعتادوا العيش بها وتسيير أمورهم”.

وعلى الفور رد محمد فودة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كلام غير صحيح نهائيًّا ولم أنطق به من أراد أن يسمع ما قولته، عليه مشاهدة ذلك في تويتر الدوري مع وليد، وما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل”.



