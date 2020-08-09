نصيحة استشارية عند مشاهدة ديربي جدة

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي جماهير الأهلي والاتحاد بعدم الإكثار من تناول المسليات الغذائية، وهي الفصفص والفيشار ومشروبات الكافيين مثل المشروبات الغازية والشاي والقهوة، وذلك عند مشاهدة ديربي جدة في المنزل أو في موفي سينما أو عند الأصدقاء.

أملاح ودهون مشبعة:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه المسليات خفيفة ولكن يجب عدم الإكثار من تناولها فالفيشار رغم كونه وجبة خفيفة صحية، ولكن إضافة كمية من الملح والزبدة والجبن والكراميل فكل هذه الأمور تبطل الأثر الإيجابي للفشار، لذا الاعتدال في تناول الفيشار الذي يحتوي على الزبدة والملح والكراميل، أما الفصفص فيحتوي دهون مشبعة مما يسبب زيادة الوزن بجانب احتوائها على سعرات حرارية عالية، كما ينصح مرضى بعدم الإكثار من تناوله لاحتوائه على الصوديوم وخاصة المملحة التي يوضع لها الكثير من الملح أثناء التحميص وقد يتسبب ذلك في رفع ضغط الدم.

تجنب مشروبات الكافيين:

وأكدت البيشي أن تناول المشروبات الغازية يهدد الصحة بشكل عام لاحتوائها على السكريات والكافيين، مع ضرورة عدم الإكثار من الشاي، والأفضل تناول العصائر الطازجة والماء باعتدال، مع الحرص على تناول وجبات صحية خفيفة.



