نص رسالة رئيس الأهلي للاعبين

المواطن - محمد سمعه

حرص عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي على عقد اجتماع مهم مع لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الغد الثلاثاء.

ماذا طلب مؤمنة من لاعبي الأهلي ؟

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن اجتماع مؤمنة مع لاعبي الأهلي، جاء فيه مطالبته للاعبين بتحسين النتائج، وتقديم صورة مُشرفة عن الفريق الأهلاوي لإرضاء الجماهير التي غضبت من سوء نتائج الفريق، قبل تعليق النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الوحدة صاحب المركز الثالث.

وفي وقت سابق، أظهر النادي الأهلي رد فعله، وذلك بعد الفيديو الساخر، الذي نشره الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول مُلمحًا من خلاله برغبته في الانضمام لـ النصر على غرار زميله عبدالفتاح عسيري.

رد فعل الأهلي بعد فيديو محمد العويس

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي الخميس الماضي، عبر “تويتر” صورة لـ محمد العويس وهو يشارك في تدريبات الأهلي البدنية بصالة الحديد بمقر النادي، دون توقيع أي عقوبة عليه، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من يوم الغد الثلاثاء.

وفي وقت سابق، عرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الماضي.



