نيمار وليفاندوفسكي يقتربان من أرقام رونالدو

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة التألق خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

ويلعب باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “دا لوش” في البرتغال، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” بمستوى نيمار وليفاندوفسكي قبل المباراة النهائية، موضحة أنهما اقتربا من أرقام نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفتت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الثنائي ينتظرهما أكثر من رقم قياسي مميز ضمن منافسات البطولة الأوروبية، وذلك في حالة التسجيل خلال مباراة اليوم.

نيمار في دوري الأبطال

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة إلى أن نيمار ساهم في تسجيل 23 هدفًا في 19 مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 9 آخرين.

وأضافت: “سجل نيمار في نهائي 2015 مع برشلونة وقد يصبح فقط ثالث لاعب يسجل في النهائي مع فريقين مختلفين بعد كريستيانو رونالدو (مان يونايتد وريال مدريد) وماريو ماندزوكيتش (بايرن ميونخ ويوفنتوس)”.

ليفاندوفسكي مع بايرن

وسجل ليفاندوفسكي مع بايرن في 9 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا فقط رونالدو أحرز في مباريات متتالية أكثر في تاريخ الكأس الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا، حيث هز الشباك في 11 مباراة على التوالي بين يونيو 2017 وإبريل 2018.

وتابعت: “سجل ليفاندوفسكي 15 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم، هدفين خلف الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في 2013/ 2014 (17 هدفًا)، وقد يصبح (مع سيرج غنابري) فقط خامس لاعب يسجل في دور المجموعات ودور الـ16 والربع نهائي والنصف نهائي والنهائي في موسم واحد”.

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