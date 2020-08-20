هاشم سرور: الدوري حُسم والهلال البطل

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن الهلال حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مشيدًا في الوقت ذاته بحكم مباراة العالمي ضد التعاون اليوم.

أخطاء حكم الديربي

وأشاد هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بطاقم التحكيم الأرجنتيني الذي سيقود مباراة النصر ضد التعاون اليوم، وقارنه بحكم ديربي الرياض الذي ارتكب أخطاء ساهمت في خسارة العالمي.

وعلق قائلًا: “تصور لو كان الحكم نيستور بيتانا في الديربي بين النصر والهلال لما حصل مثلما حصل مع الحكم الفرنسي الذي عاد ليحكم في الدوري الأوروبي!.. الحكم الفرنسي لن ينساه التاريخ بسبب ارتكابه غلطات تحكيمية كبيرة في المباراة”.

الهلال البطل

وتابع: “الدوري حُسم والهلال بطل هذا الموسم ومن يقول لا غلطان ١٠٠٪.. من الصعب بعد كل هذا الفارق النقطي أن يفرط الهلال وهو بهذا التقدم برأيي حتى لو هزم الليلة من الأهلي.. الأزرق لديه رصيد نقاط كافي أن يواصل الصدارة والفوز بالدوري”.

ويلعب الزعيم ضد الأهلي اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





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