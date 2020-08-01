هبوط إنتاج أمريكا من النفط الخام بواقع مليوني برميل في مايو

المواطن - واس

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام هبط في شهر مايو، بواقع مليوني برميل يومياً.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن ولاية تكساس قلّصت إنتاجها بمقدار 764 ألف برميل يومياً، في حين هبط إنتاج ولاية نورث داكوتا 353 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق.

وأشارت الإدارة في التقرير إلى أن نشاط الحفر البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نزل بواقع 300 ألف برميل يومياً، فيما تباطأ الطلب على البنزين بنسبة 23.5 في المئة من مستوياته قبل عام ليبلغ 7.2 مليون برميل يومياً.

وأبانت أنه انخفض الطلب على الديزل ونواتج التقطير الأخرى بنسبة 12.6 في المئة عنها قبل عام إلى 3.5 مليون برميل يومياً.



