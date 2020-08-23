هدف: بائع الشاي حامل الماجستير ترك وظيفة بـ 8 آلاف ريال

المواطن - الرياض

أوضح صندوق هدف أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم أنه يحمل لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏

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هدف يكشف حقيقة بائع الشاي

واتضح وفقًا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل “طاقات” التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبة الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.

الشاب يدعي عدم حصوله على وظيفة

وكان الشاب ظهر في فيديو متداول يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط مرتديًا زي التخرج، وقال في حديث لموثق المقطع إنه يحمل ماجستير في نظم المعلومات وأمن المعلومات من إحدى الجامعات الأمريكية لكنه لم يحصل على فرصة عمل مناسبة.





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