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هدف: بائع الشاي حامل الماجستير ترك وظيفة بـ 8 آلاف ريال
عمل في 5 أماكن لكن لم يستقر في أي منها

هدف: بائع الشاي حامل الماجستير ترك وظيفة بـ 8 آلاف ريال

2020/08/23
الساعة 5:32 مساءً
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هدف: بائع الشاي حامل الماجستير ترك وظيفة بـ 8 آلاف ريال
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 هدف يكشف حقيقة بائع الشاي
2 الشاب يدعي عدم حصوله على وظيفة

أوضح صندوق هدف أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم أنه يحمل لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

هدف يكشف حقيقة بائع الشاي

واتضح وفقًا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل “طاقات” التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبة الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.

الشاب يدعي عدم حصوله على وظيفة

وكان الشاب ظهر في فيديو متداول يبيع الشاي على طريق أبها خميس مشيط مرتديًا زي التخرج، وقال في حديث لموثق المقطع إنه يحمل ماجستير في نظم المعلومات وأمن المعلومات من إحدى الجامعات الأمريكية لكنه لم يحصل على فرصة عمل مناسبة.


2 تعليقات
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ابو ميسر
1 يوم

هدف يكشف حقيقة خريج الماجستير ايش يعني انو راتبه ٨٠٠٠ الاف ريال الراجل راح كمل تعليمة عشان يحسن وضعه يرجع ويستلم ٨٠٠٠ انتو صاحين اشتغل في شركة تاخذ شبابي وعافيتي ٨٠٠٠ الاف ريال والله أظن الشهادة حقتو اعلى من الموظف الى في هدف الى قاعد يدور وراه

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العبدلي
7 ساعة
Reply to  ابو ميسر

يعني بيعة الشاي افضل مثلا الله يسخر الارزاق يحمد ربه غيره مو لاقي الثلاثه

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