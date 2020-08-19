هدية لـ الأهلي في ترتيب الدوري السعودي قبل قمة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بالأهلي هدية من جاره الاتحاد، حول مركزه في ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد تعادل الاتحاد اليوم الأربعاء ضد الفيصلي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة والعشرين.

وبعد تعادل الاتحاد والفيصلي، أصبح رصيد الاتحاد 27 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما أصبح رصيد الفيصلي 42 نقطة في المركز الرابع.

وبتعادل الاتحاد والفيصلي، نجح الأهلي في الحفاظ على مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، حيث لو فاز الفيصلي على الاتحاد لكن رصيده الآن 44 نقطة، مما يعني هبوط الأهلي إلى المركز الرابع.

وسيسعى النادي الأهلي، غدًا الخميس، للفوز على الهلال، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 46 في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبالتالي الابتعاد بالمركز الثالث في الجدول.

صراع بين الهلال والأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي:

أما نادي الهلال فسيسعى للفوز والوصول إلى النقطة رقم 63 وذلك للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وستُقام مباراة الهلال والأهلي، في تمام الساعة الـ20:55 مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، حيث يبتعد الهلال عن الأهلي بفارق 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

مهمة صعبة لـ الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي:

وبعد تعادل الاتحاد مع الفيصلي، يحتاج نادي الاتحاد للفوز في المباريات الـ4 المتبقية في الدوري، وذلك من أجل احتلال مركز جيد في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبعيدًا عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

أما نادي الحزم فيتواجد حاليًّا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، أما نادي أبها فيحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة.





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